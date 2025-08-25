Fútbol

Luqueño: Dirigencia auriazul, molesta con Olimpia

La dirigencia del Sportivo Luqueño considera una falta de respeto lo hecho por Olimpia, de llevar al técnico Julio César Cáceres. La búsqueda del reemplazante del orientador sanjosiano está en marcha.

25 de agosto de 2025 - 18:17
Hugo Daniel Rodríguez (51 años), presidente del Sportivo Luqueño.
El presidente del Sportivo Luqueño, Hugo Daniel Rodríguez, señaló que su colega franjeado, Rodrigo Nogués, patoteó a su institución, indicando que en el ciclo anterior lo sacaron a JCC del Bosque “por la ventanita del baño del fondo”.

Rodríguez ensalzó al entrenador para que se quede, diciendo entre otras cosas que en la República de Luque es mimado, tendrá estabilidad y la seguridad de percibir sus haberes, en un mensaje entre líneas haciendo entender que la laureada entidad del capitalino barrio Mariscal López no honra sus compromisos económicos.

