Olimpia

Retorno confirmado de Julio César Cáceres a Olimpia

El retorno de Julio César Cáceres a Olimpia está confirmado, previo pago de la compensación de 100.000 dólares al Sportivo Luqueño, al que venía dirigiendo el entrenador, quien este lunes tuvo una emotiva despedida de sus dirigidos.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 18:03
Julio César Cáceres López (45 años) tendrá su segundo ciclo en Olimpia.
Julio César Cáceres López (45 años) tendrá su segundo ciclo en Olimpia.Gentileza

Julio César Cáceres inició su carrera de técnico en el Decano, dirigiendo a la Reserva. Estuvo al frente al plantel superior entre el 18 de octubre de 2021 y el 6 de marzo de 2023, totalizando 77 partidos, con 43 victorias, 15 empates y 19 derrotas. Obtuvo tres trofeos: Copa y Supercopa Paraguay 2021, más el Clausura 2022.

Lea más: Enojo de Luqueño con Olimpia

El sanjosiano será el cuarto conductor del Expreso de la temporada, después de los argentinos Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón Díaz.

La dirigencia, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, decidió la contratación de un profesional que conozca la casa, ya que la eventual llegada de otro extranjero llevaría un tiempo de adaptación al medio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De los dos candidatos, JCC tuvo el voto mayoritario con relación a Éver Hugo Almeida (77), una leyenda de la institución que ya se encuentra en el ocaso de su carrera y al que deberían otorgar el cargo en un momento de tranquilidad y no de crisis, como este.

El reestreno de Cáceres será contra su anterior club, Luqueño, en duelo marcado para el sábado, a las 18:30, en principio en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este, aunque el partido cambiaría de sede, toda vez que el escenario del Deportivo Capiatá supere las pruebas a las que será sometido en la semana.

Por la Copa Paraguay, Olimpia jugará el próximo miércoles con Fernando de la Mora, en el 12 de Junio de Villa Hayes (16:00).

Enlace copiado