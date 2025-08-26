Fútbol

Ronald Acuña, con fugaz paso por Guatemala

El Cobán Imperial de Guatemala anunció la desvinculación del atacante paraguayo Ronald Acuña, quien apenas pudo disputar cuatro partidos con el club chapín, al que se unió tras militar en Oriente Petrolero de Bolivia.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 16:02
Ronald Alexis Acuña Giménez, futbolista paraguayo desvinculado del Cobán Imperial.
Ronald Alexis Acuña Giménez, futbolista paraguayo desvinculado del Cobán Imperial.Cobán Imperial

“El CSD Cobán Imperial informa a su afición que, de mutuo acuerdo, el jugador paraguayo Ronald Acuña deja de formar parte de nuestra institución”, señala parte del escrito de la institución guatemalteca en referencia al centroatacante de 32 años.

Lea más: Lanús le empata a River en el último suspiro

“Agradecemos su entrega y profesionalismo durante su etapa en el club, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, añade la nota.

De los cuatro juegos disputados por Acuña, Cobán ganó uno (a Guatastoya), empató uno (Achuapa) y perdió dos (Mixco y Municipal).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de jugar en distintos niveles del fútbol paraguayo, el punta de lanza militó además en el extranjero en Zamora de Venezuela, al que se unió tras actuar por Encarnación FC, en la División Intermedia.

Enlace copiado