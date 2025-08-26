Ronald Acuña, con fugaz paso por Guatemala

“El CSD Cobán Imperial informa a su afición que, de mutuo acuerdo, el jugador paraguayo Ronald Acuña deja de formar parte de nuestra institución”, señala parte del escrito de la institución guatemalteca en referencia al centroatacante de 32 años.

“Agradecemos su entrega y profesionalismo durante su etapa en el club, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, añade la nota.

De los cuatro juegos disputados por Acuña, Cobán ganó uno (a Guatastoya), empató uno (Achuapa) y perdió dos (Mixco y Municipal).

Además de jugar en distintos niveles del fútbol paraguayo, el punta de lanza militó además en el extranjero en Zamora de Venezuela, al que se unió tras actuar por Encarnación FC, en la División Intermedia.