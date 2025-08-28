Fútbol

Libertad inicia la defensa del título de la Copa Paraguay sin dificultades

Libertad comenzó sin dificultades la defensa del título al golear 5-0 al 24 de Setiembre de Areguá, que milita en la Primera División B, para anotarse en octavos de final de la Copa Paraguay, instancia en la que queda emparejado con Guaraní.

28 de agosto de 2025 - 21:57
Marcelo Fernández, autor de un doblete, festeja acompañado por el zaguero Diego Viera. (Foto: @CopaParaguayAPF)
En el último partido del entrenador Sergio “Patito” Aquino, el Gumarelo comenzó con ciertas dificultades ante los “Bravos” de la compañía Valle Pucú, que cuando tenía resto físico logró exigir al portero Martín Silva, la más clara un tiro de Florienciáñez que se terminó estrellando por el larguero.

Antes de la media hora Marcelo Fernández adelantó al “repollero” definiendo en la boca del arco, aprovechando un desvío en Morán, quien no pudo despejar un córner de “Pollo” Recalde, tanto que comenzó a abrir el partido para Libertad, que por diferencia de categoría terminaría imponiendo la mejor preparación física.

De esta forma van quedando los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
En la complementaria el “Guma” hizo abultada la diferencia que puso haber sido mayor. Fernández marcó el segundo aprovechando un rebote de Franco. En el último cuarto de hora Villalba, con un “globito”, triplicó la ventaja, un minuto después Recalde llegó al cuarto y Giménez cerró la cuenta con un zurdazo cruzado.

Detalles del duelo entre 24 de Setiembre de Areguá y Libertad, correspondiente a la tercera fase de la Copa Paraguay 2025.
