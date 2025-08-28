Libertad inicia la defensa del título de la Copa Paraguay sin dificultades

En el último partido del entrenador Sergio “Patito” Aquino, el Gumarelo comenzó con ciertas dificultades ante los “Bravos” de la compañía Valle Pucú, que cuando tenía resto físico logró exigir al portero Martín Silva, la más clara un tiro de Florienciáñez que se terminó estrellando por el larguero.
Lea más: Guaraní se anota en octavos de final de la Copa Paraguay
Antes de la media hora Marcelo Fernández adelantó al “repollero” definiendo en la boca del arco, aprovechando un desvío en Morán, quien no pudo despejar un córner de “Pollo” Recalde, tanto que comenzó a abrir el partido para Libertad, que por diferencia de categoría terminaría imponiendo la mejor preparación física.
En la complementaria el “Guma” hizo abultada la diferencia que puso haber sido mayor. Fernández marcó el segundo aprovechando un rebote de Franco. En el último cuarto de hora Villalba, con un “globito”, triplicó la ventaja, un minuto después Recalde llegó al cuarto y Giménez cerró la cuenta con un zurdazo cruzado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy