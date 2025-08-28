Fútbol

Guaraní se anota en octavos de final de la Copa Paraguay

Guaraní derrotó en la tarde de este jueves por 3-0 a Benjamín Aceval, representante de la Primera División B, y se adjudica el boleto a los octavos de final de la Copa Paraguay, en el que queda emparejado con Libertad.

28 de agosto de 2025 - 21:37
César Miño ensaya el remate ante la marca de Iván Cabrera. (Foto: @CopaParaguayAPF)
La primera mitad mostró un trámite parejo, en el que el albirrojo chaqueño generó la chance más clara con un centro atrás de Castro, que Morales, de frente a la portería, terminó sacando el derechazo desviado. Mientras contó con resto físico, el elenco del ascenso tuvo una propuesta de igual a igual.

En la complementaria, apenas en el inicio, el Aborigen inauguró el marcador con un potente zurdazo de Torales, sacando provecho de un rechazo deficiente de Bogado, para empezar a encaminar el triunfo y clasificación en el estreno.

De esta forma van quedando los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Posteriormente, el Legendario hizo abultada la diferencia, primero con el tanto de Maidana definiendo en la boca del arco un centro de Miño, quien terminó cerrando la cuenta, definiendo con calidad al costado derecho de Grégor, luego de una combinación con el experimentado William Mendieta.

Detalles del duelo entre Benjamín Aceval de Villa Hayes y Guaraní, por la tercera fase de la Copa Paraguay 2025.
