Romero y Báez pierden con Xelajú, pero siguen en carrera

Cinco minutos le bastaron a Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, para sacudirse del Xelajú, que comenzó a sufrir la derrota cuando mejor estaba jugando. Los paraguayos Manuel Romero (defensor) y Pedro Báez (atacante), fueron titulares.

El conjunto guatemalteco, que llegó al partido con Olimpia con su pase asegurado a la segunda fase, salió a proponer el juego con llegadas de Antonio López, Jorge Aparicio y el paraguayo Báez.

Olimpia se fue asentando gradualmente y estuvo a punto de convertir con remates de Edwin Rodríguez, una de sus principales figuras en el medio campo, y el defensa Elison Rivas, que estuvo a punto de hacer un gol olímpico. La lata la abrió el mismo Rivas al minuto 33 con un potente disparo de zurda desde fuera del área grande para batir al portero del Xelajú, Rubén Silva.

“Xela” no había terminado de digerir el primer gol en contra, cuando dos minutos más tarde Jerry Bengtson, aprovechando un error de Silva, de cabeza puso la pizarra 2-0.

Al 37 el Olimpia aumentó la ventaja con gol de Jorge Benguché, para irse al descanso con un cómodo 3-0, ante un rival que fue desdibujado en cinco minutos. En el segundo tiempo, el Xelajú hizo algunos ajustes en sus líneas en un intento por evitar una goleada mayor, ante un Olimpia que se sintió muy arropado por sus aficionados en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

El equipo hondureño no renunció al ataque, pero el Xelajú hizo un mejor trabajo en defensa que en el primer episodio. Los otros tres clubes del grupo D son Real Estelí, de Nicaragua; Águila y Hércules, de El Salvador, que quedaron eliminados de la Copa Centroamericana 2025. EFE