Luis Escobar: “¡Por fin ganamos!”

“Estábamos esperanzado hace rato de conseguir un triunfo dos semanas de no perder y de cambiar un poco el ánimo en el grupo y se dio hoy (ayer) un triunfo ante un gran equipo, de los mejores del fútbol paraguayo. Convertimos en un momento clave del partido que ayudó al orden que teníamos durante el partido”, analizó.

Lea más: Se corta la racha negativa

“Antes nos convertía muy fácilmente, pero hoy ajustamos eso defendimos a muerte cada jugada lo que a ellos les complicó para poder llegarnos”, sostuvo.

“Hoy (ayer) le vi muy suelto a los jugadores algo que ya se vio la fecha pasada ante 2 de Mayo, pero no conseguíamos ganar, eso volvimos a repetir y logramos ganar”, finalizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy