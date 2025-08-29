Sportivo Ameliano vs. Nacional, el segundo juego de la fecha

Sportivo Ameliano y Nacional disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Tricolor juegan en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta: empieza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Ameliano quiere finalizar la mala racha

Sportivo Ameliano arrastra una racha de encuentros sin victorias en el campeonato. Desde el 1-0 a Atlético Tembetary en el debut, la V Azulada de Humberto García perdió 6 y empató 2, razón por la que está penúltimo con 5 puntos en la tabla de posiciones y noveno con 34 unidades en el acumulativo. El conjunto del Barrio Virgen del Huerto está a 5 de la zona de Copa Sudamericana 2026.

Nacional puede escalar al segundo lugar

Nacional tiene la chance de escalar parcialmente al segundo lugar de la clasificación del certamen. El Tricolor de Víctor Bernay marcha quinto con 16 puntos, a 3 del escolta inmediato Guaraní y a 4 del líder Cerro Porteño. Por su parte, la Academia (41) también cuenta con la oportunidad de superar momentáneamente a Olimpia (42) en el acumulativo por las copas internacionales 2026.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Víctor Salazar, Julio González, Francisco Báez, Tomás Lezcano; Fredy Vera, Fredderick Alfonso, Estivel Moreira, Mathías León; Elvio Vera y Elías Sarquis.

La formación de Nacional vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Fabián Franco, Claudio Núñez, Alexis Cañete, Gastón Giménez; Orlando Gaona Lugo, Juan Fernando Alfaro, Fabrizio Jara, Richard Prieto; Carlos Arrúa e Ignacio Bailone.