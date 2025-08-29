Derlis González: lesión y fuera del reestreno de Ever Almeida en Olimpia

Olimpia confirmó la lesión de Derlis González. “Con diagnóstico de lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación”, anunció el club en un reporte médico publicado en redes sociales. El delantero está descartado para el reestreno de Ever Hugo Almeida, quien asumió en reemplazo de Ramón y Emiliano Díaz.

González fue titular en los últimos dos encuentros del Franjeado: 0-0 con Libertad en el Defensores del Chaco y 0-2 ante General Caballero en el Ka’arendy. El atacante vuelve a sufrir con las dolencias, que impidieron la regularidad: entre el torneo Apertura 2025, la Copa Libertadores 2025 y el torneo Clausura 2025, registra 26 partidos (5 goles y 3 asistencias).

Olimpia vs. Sportivo Luqueño, en Ciudad del Este

Olimpia recibe a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El partido entre el Decano de Ever Hugo Almeida y el Chanchón de Julio César Cáceres es el sábado 30 de agosto, a las 18:30, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. Ambos son rivales directos en el acumulativo por la Copa Libertadores 2026.