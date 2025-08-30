Con Josué crece la lista de paraguayos en Newell’s

Un buen número de futbolistas paraguayos defendió los colores del argentino Newell’s Old Boys, que en la semana dio la bienvenida a Josué Colmán, surgido en Cerro Porteño y últimamente en Mazatlán de México.
Para conocer la lista, al menos parcial, de atletas guaraníes que jugaron en la prestigiosa institución rosarina, recurrimos al portal Transfermarkt.
El listado de paraguayos que estuvieron últimamente en Newell’s está compuesto por: Josué Colmán, Juan Ángel Espínola, Saúl Savín Salcedo, Carlos Gabriel González (componentes actuales del plantel), Fernando Cardozo, Jorge Recalde, José María Canale y Víctor Gustavo Velázquez.
La nómina continúa con: Iván Piris, Teodoro Paredes, Alfio Ovidio Oviedo, Danilo Ortiz, Óscar Cardozo, Néstor Camacho, Marcos Riveros, Marcelo Estigarribia y Santiago Salcedo, que aún se encuentran en actividad.
También dejaron su huella en la entidad rojinegra: Marcos Cáceres, Víctor Aquino, Jorge Achucarro, Walter Fretes, Alejandro da Silva, Diego Barreto, Diego Gavilán, Justo Villar, Carlos Morales Santos, Carlos Torres, Alfredo Mendoza, Hugo Talavera, Daniel Navarro, entre otros.