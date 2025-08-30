Olimpia enfrenta a Luqueño de Julio Cáceres en el reestreno de Ever Almeida

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el Auriazul juegan en el Antonio Aranda de Ciudad de Este: arranca a las 18:30, hora de Paraguay, con la conducción de Juan Gabriel Benítez y VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El cuarto ciclo de Ever Hugo Almeida

Olimpia estreno técnico: Éver Hugo Almeida. El entrenador de 77 años, multicampeón como jugador, inicia el cuarto ciclo al frente del Decano. En reemplazo de Ramón y Emiliano Díaz, el nacido en Uruguay tiene la misión de recomponer al Franjeado, que está a 11 puntos del líder Cerro Porteño y a 14 unidades de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Julio César Cáceres y un duelo especial

Sportivo Luqueño tiene la oportunidad de superar al rival de turno en la tabla acumulativa por un lugar en la Copa Sudamericana 2026. El Auriazul de Julio César Cáceres, que afronta un duelo especial después de rechazar en la semana la propuesta de volver al Rey de Copas, también puede alcanzar momentáneamente al Ciclón en la cima de la tabla de posiciones del campeonato.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Alexis Cantero; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Faustino Barone.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Sportivo Luqueño vs. Olimpia en la Primera Division de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Sebastián Maldonado; Jonatan Ramos, Ángel Benítez, Walter Rodríguez, Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.