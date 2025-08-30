¿Qué tiene en juego Olimpia hoy frente a Sportivo Luqueño?

Olimpia disputa hoy la penúltima fecha de la primera rueda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano es local de Sportivo Luqueño en el Antonio Aranda de Ciudad del Este en un partido que no solo significa el debut del quinto ciclo de Éver Hugo Almedia sino que también, relación directa con la pelea por un boleto internacional.

Lea más: Olimpia vs. Luqueño: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

Pero primero, el Franjeado debe romper la mala racha: suma cuatro encuentros sin victorias desde el 1-0 a Recoleta FC por la quinta ronda. Luego del triunfo ante el Canario en Villa Elisa, perdió 3-2 con Cerro Porteño, 4-0 con Guaraní, empató sin goles con Libertad y cayó 2-0 con General Caballero, que provocó al renuncia de Ramón y Emiliano Díaz.

Olimpia, quinto en la tabla acumulativa

Además, la seguidilla de juegos sin ganar alejo al Rey de Copas de la lucha por el título y de un lugar en la Copa Libertadores 2026. En el certamen, marcha noveno con 9 unidades, a 11 del líder Cerro Porteño, mientras que en el acumulativo (sumatoria Apertura y Clausura), es quinto con 42, a 14 puntos del primer puesto de clasificación al certamen continental.

Lea más: Ever Hugo Almeida: ciclo por ciclo, los números en Olimpia

En el reestreno de Éver Almeida, Olimpia está obligado a ganar para reducir las desventajas, tanto con Cerro Porteño como con la zona de Copa Libertadores. En caso contrario y sobre todo con una derrota, el Decano puede quedar aún más distante del Ciclón en el campeonato y estaría siendo superado por el Auriazul de Julio César Cáceres en el acumulativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El peor escenario de Olimpia en el anual

Si pierde, el Franjeado sería sexto en el anual con un punto de diferencia sobre Nacional, séptimo con 41 unidades, y 5 con relación a Sportivo Ameliano, octavo con 37. En este escenario y si más adelante no levanta cabeza, el Rey de Copas correría el riesgo de quedar fuera de todas las copas y tendría solo la Copa Paraguay como camino a la Libertadores.