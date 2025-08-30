A qué hora juega hoy Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Auriazul juegan en el Antonio Aranda de Ciudad del Este: empieza a las 18:30 con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: Olimpia mide a Luqueño de Cáceres en el reestreno de Almeida
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿a qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 23:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.