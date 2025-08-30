Fútbol

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

30 de agosto de 2025 - 09:23
Iván Leguizamón, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 15 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Iván Leguizamón, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 15 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Auriazul juegan en el Antonio Aranda de Ciudad del Este: empieza a las 18:30 con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿a qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Rodney Redes (d), futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Rodney Redes (d), futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 5 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 5 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

