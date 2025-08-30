Paraguarí conquista la Copa San Isidro de Curuguaty

Conquista internacional para Regional Paraguarí, la decimosexta para los representantes de la Unión del Fútbol del Interior en la Copa San Isidro de Curuguaty, con la igualdad con el marcador en blanco con San José, en la ciudad uruguaya de San José de Mayo.

La victoria por 2-1 obtenida dos semanas antes en Carapeguá fue clave para los toreros, que juegan la serie por haber obtenido en título del Nacional Interligas de la UFI y el paso a la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo en la que competirán a partir del 2026.

Las selecciones paraguayas que lograron el trofeo fueron Federación Misionera (2), Paranaense (2), Itaugüeña, Liga del Sud, Limpeña, Pirayuense, Sanjosiana de Deportes, Sampedrana de Fútbol, Regional Ypacaraí, Caacupeña, Liberación, Guaireña, Atyreña y Regional Paraguarí.

Los charrúas ganaron la Copa San Isidro de Curuguaty en 10 oportunidades.