Fútbol

Paraguarí conquista la Copa San Isidro de Curuguaty

La Liga Regional de Fútbol Paraguarí se adjudicó este sábado en Uruguay la Copa San Isidro de Curuguaty al igualar sin goles con el local Liga Mayor San José, en el segundo partido de la serie. Dos semanas antes, los toreros se habían impuesto sobre los charrúas en Carapeguá por 2-1.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 18:17
Integrantes del equipo de Regional Paraguarí, que obtuvo la Copa San Isidro de Curuguaty bajo la orientación técnica de Juan Arce, hermano de Francisco "Chiqui" Arce.
Integrantes del equipo de Regional Paraguarí, que obtuvo la Copa San Isidro de Curuguaty bajo la orientación técnica de Juan Arce, hermano de Francisco "Chiqui" Arce.Captura de pantalla

Conquista internacional para Regional Paraguarí, la decimosexta para los representantes de la Unión del Fútbol del Interior en la Copa San Isidro de Curuguaty, con la igualdad con el marcador en blanco con San José, en la ciudad uruguaya de San José de Mayo.

Lea más:

La victoria por 2-1 obtenida dos semanas antes en Carapeguá fue clave para los toreros, que juegan la serie por haber obtenido en título del Nacional Interligas de la UFI y el paso a la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo en la que competirán a partir del 2026.

Las selecciones paraguayas que lograron el trofeo fueron Federación Misionera (2), Paranaense (2), Itaugüeña, Liga del Sud, Limpeña, Pirayuense, Sanjosiana de Deportes, Sampedrana de Fútbol, Regional Ypacaraí, Caacupeña, Liberación, Guaireña, Atyreña y Regional Paraguarí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los charrúas ganaron la Copa San Isidro de Curuguaty en 10 oportunidades.

Enlace copiado