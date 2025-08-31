Fútbol

A qué hora juega hoy Guaraní vs. General Caballero JLM y dónde ver en vivo

Guaraní y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 01:47
El atacante de General Caballero JLM, Ronald Roa maneja el esférico ante la marca del lateral Juan Daniel Pérez.
El atacante de General Caballero JLM, Ronald Roa maneja el esférico ante la marca del lateral Juan Daniel Pérez.

Guaraní enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El “Aborigen” y el “Rojo Mallorquino” juegan en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad, empieza a las 18:30 con arbitraje de Carlos Paul Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. General Caballero JLM: ¿a qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Guaraní vs. General Caballero JLM: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. General Caballero JLM: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado