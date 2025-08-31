A qué hora juega hoy Guaraní vs. General Caballero JLM y dónde ver en vivo

Guaraní enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El “Aborigen” y el “Rojo Mallorquino” juegan en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad, empieza a las 18:30 con arbitraje de Carlos Paul Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. General Caballero JLM: ¿a qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Guaraní vs. General Caballero JLM: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. General Caballero JLM: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store.