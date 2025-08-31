Fútbol

A qué hora juega Libertad vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

Libertad y Cerro Porteño disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 01:46
Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, ejecuta el balón durante un partido frente a Libertad por la primera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Juan Pablo Pino

Libertad y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Gumarelo” y el “Ciclón” de Barrio Obrero juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de Asunción. Arbitra David Ojeda con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Cerro Porteño: ¿a qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Libertad vs. Cerro Porteño: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Cerro Porteño: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

