IDV del paraguayo Zárate clasifica a la Libertadores 2026

Independiente del Valle acumuló 59 puntos, a falta de tres partidos para el final de la primera fase de la Liga Pro, contra los 47 de Barcelona, que disputará este domingo el crucial partido por la 27ª fecha ante Universidad Católica, y su diferencia de goles es solo de nueve anotaciones.

Mientras el IDVe tendrá de rivales a los colistas Vinotinto, Mushuc Runa y el Delfín; Barcelona disputará verdaderas finales contra equipos que pujan por la clasificación al hexagonal final como Deportivo Cuenca, Aucas y contra su eterno rival, el Emelec, de Guayaquil.

El sistema de disputa de la Liga Pro, señala que el ganador de las 30 primeras fechas de la actual Liga Pro, accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y podrá también adjudicarse el título de campeón ecuatoriano de 2025 si gana el hexagonal final.

Independiente del Valle, dirigido por el español Javier Rabanal, acumuló 17 victorias, 8 empates y 2 derrotas, siendo la última el pasado 4 de mayo por 1-2 de local ante Emelec, por la undécima fecha.

La victoria de este sábado la sellaron con sus tantos Jordy Alcívar, Júnior Sornoza y en dos ocasiones el atacante argentino Claudio Spinelli.

Entre las figuras destacadas, hasta el momento, aparecen los argentinos, el portero Guido Villar, los defensas Richard Schunke, Mateo Carabajal, los atacantes Spinelli y Michael Hoyos, y entre las figuras locales Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Renato Ibarra, Juan Cazares, entre otras.

El paraguayo Luis Felipe Zárate, con pasado en las formativas de Libertad y en la Primera de Olimpia, lleva 19 partidos y tres goles con el IDV en la temporada. EFE