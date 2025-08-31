Mundialista Ecuador apunta a Paraguay y Argentina

El entrenador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, escogió a 30 futbolistas y decidió confiar en gran parte en los jugadores que ya se encontraban en convocatorias anteriores.

Lea más: Sorpresas en la lista de Argentina

Entre ellos están jóvenes como el defensa del PSG Willian Pacho, de 23 años, que está en el mejor momento de su carrera, y el extremo del Flamengo Gonzalo Plata, y veteranos como el delantero Enner Valencia, del Inter de Porto Alegre y uno de los cinco mayores goleadores de la eliminatoria.

Con 25 puntos y segundo en la tabla solo por debajo de la campeona del mundo Argentina (35) , Ecuador se aseguró su clasificación al Mundial de 2026 en Norteamérica en la doble fecha pasada, en junio, al igual que Brasil, que también suma 25 unidades pero está tercero por diferencia de goles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para las dos últimas fechas de las Eliminatorias, que se disputarán el jueves 4 y el martes 9 de setiembre, Ecuador visitará a Paraguay en Asunción y luego recibirá a Argentina en Guayaquil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La lista completa de convocados:

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia FC, Grecia), David Cabezas (El Nacional) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Cristian Ramírez (Lokomotiv, Rusia), Xavier Arreaga (Barcelona de Guayaquil), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Alemania), Joel Ordóñez (Club Brujas, Bélgica), Félix Torres (Corinthians, Brasil) y Ángelo Preciado (Sparta Praga, República Checa).

Volantes: Bryan Ramírez (Liga de Quito), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Pedro Vite (Pumas, México), Kendry Páez (Estrasburgo, Francia), Patrik Mercado (Independiente del Valle), Alan Minda (Cercle Brujas, Bélgica), Yaimar Medina (Genk, Bélgica), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil), John Yeboah (Venezia, Italia), John Mercado (Sparta Praga, República Checa), Nilson Angulo (Anderlecht, Bélgica), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), Darwin Guagua (Independiente del Valle) y Jordy Alcívar (Independiente del Valle).

Delanteros: Leonardo Campana (New England Revolution, Estados Unidos), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica) y Enner Valencia (Inter, Brasil). AFP