Alex Cáceres, gol y derrota en el clásico cochabambino

En el estadio Félix Capriles de Cochabamba, el Aurora salió airoso contra Wilstermann 3-1, por la Copa Bolivia, la competencia que se disputa de forma paralela a la Liga.

Alan Terrazas (minuto 4), Adriel Fernández (47) y Huberth Sánchez (75) marcaron los tantos para el elenco vencedor, mientras que el paraguayo Alex Cáceres (64), formado en Guaraní, registró el tanto “aviador”.

Tras este encuentro, la prensa del vecino país actualizó el historial del clásico cochabambino, que marca 45 victorias para Wilstermann, 27 para Aurora, con 28 empates.

El duelo tuvo su toque emotivo para Raúl Orosco, quien puso punto final a 20 años de carrera profesional.

