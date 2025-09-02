Conejo Benítez, cuarto extranjero despedido por Paysandu

El Paysandu Sport Club, que se encuentra en la zona de descenso de la Serie B a la C del Brasileirão, despidió al paraguayo Jorge Benítez. El popular Conejo es el cuarto extranjero en quedar al margen en la temporada del club con sede en Belem do Pará.