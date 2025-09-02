Fútbol

Conejo Benítez, cuarto extranjero despedido por Paysandu

El Paysandu Sport Club, que se encuentra en la zona de descenso de la Serie B a la C del Brasileirão, despidió al paraguayo Jorge Benítez. El popular Conejo es el cuarto extranjero en quedar al margen en la temporada del club con sede en Belem do Pará.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 17:08
Jorge Benítez quedó desvinculado del Paysandu de Brasil.
Jorge Benítez quedó desvinculado del Paysandu de Brasil.Redes sociales

Jorge Daniel Benítez Guillén, de 32 años, recaló esta temporada en Paysandu SC después de militar en 2024 en el Sportivo Luqueño.

Lea más: Nuevo tanto de Clar para Chapecoense

El Conejo disputó 29 partidos con el elenco de Belem do Pará, registró tres anotaciones y aportó su granito de arena para la obtención de la Copa Verde, de la que intervienen elencos de las regiones Norte y Centro-oeste del vecino país.

El atacante, surgido a nivel profesional en Guaraní, participó en cuatro competencias, Serie B del Brasileirão, Copa Brasil, estadual Paraense y Copa Verde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cumplidas 24 rondas del campeonato brasileño de segunda división, Paysandu marcha en la última posición entre 20 clubes, con la pobre campaña de cuatro triunfos, nueve empates y 11 derrotas.

Los anteriores extranjeros despedidos por la institución fueron el argentino Benjamín Borasi, el chileno Matías Cavalleri y el ecuatoriano Joseph Espinoza.

Enlace copiado