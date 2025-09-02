Conejo Benítez, cuarto extranjero despedido por Paysandu

Jorge Daniel Benítez Guillén, de 32 años, recaló esta temporada en Paysandu SC después de militar en 2024 en el Sportivo Luqueño.
El Conejo disputó 29 partidos con el elenco de Belem do Pará, registró tres anotaciones y aportó su granito de arena para la obtención de la Copa Verde, de la que intervienen elencos de las regiones Norte y Centro-oeste del vecino país.
El atacante, surgido a nivel profesional en Guaraní, participó en cuatro competencias, Serie B del Brasileirão, Copa Brasil, estadual Paraense y Copa Verde.
Cumplidas 24 rondas del campeonato brasileño de segunda división, Paysandu marcha en la última posición entre 20 clubes, con la pobre campaña de cuatro triunfos, nueve empates y 11 derrotas.
Los anteriores extranjeros despedidos por la institución fueron el argentino Benjamín Borasi, el chileno Matías Cavalleri y el ecuatoriano Joseph Espinoza.