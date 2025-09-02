Nuevo tanto de Clar para el Chapecoense

Walter “Chila” Clar llegó al gol al minuto 62, en el empate entre Chapecoense y Vila Nova 2-2, por el campeonato brasileño de segunda división.
El lateral-volante izquierdo paraguayo, de 30 años, formado en Olimpia, acumula siete anotaciones en 38 partidos de la temporada en “Chape”, entre Serie B y estadual Catarinense.
La competencia de ascenso del vecino país otorga cuatro plazas a la máxima categoría. Se encuentran en la ubicación privilegiada Goiás (44), Coritiba (43), Chapecoense (41) y Criciúma (39).
En contrapartida, los cuatro últimos, que están en la línea de descenso a la C, son Amazonas (24), Volta Redonda (23), América Mineiro (22) y Paysandú (21).