Nuevo tanto de Clar para el Chapecoense

El paraguayo Walter Clar anotó el lunes un gol para el Chapecoense, que igualó de local 2-2 con Vila Nova, por la 24ª ronda de la Serie B, la segunda categoría del Brasileirão. El club del estado de Santa Catarina se mantiene en la zona de ascenso.

02 de septiembre de 2025 - 14:28
Walter David Clar Fritz, de buena gestión en el Chapecoense, que se encuentra en la zona de ascenso en Brasil.
Walter “Chila” Clar llegó al gol al minuto 62, en el empate entre Chapecoense y Vila Nova 2-2, por el campeonato brasileño de segunda división.

El lateral-volante izquierdo paraguayo, de 30 años, formado en Olimpia, acumula siete anotaciones en 38 partidos de la temporada en “Chape”, entre Serie B y estadual Catarinense.

La competencia de ascenso del vecino país otorga cuatro plazas a la máxima categoría. Se encuentran en la ubicación privilegiada Goiás (44), Coritiba (43), Chapecoense (41) y Criciúma (39).

En contrapartida, los cuatro últimos, que están en la línea de descenso a la C, son Amazonas (24), Volta Redonda (23), América Mineiro (22) y Paysandú (21).

