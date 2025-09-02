Despedida de lujo para Messi, en Argentina, recibiendo a Venezuela

Argentina, ya con el boleto para el próximo Mundial, líder con 35 puntos y ganadora absoluta de estas eliminatorias, tiene una motivación especial para ganar en casa a Venezuela: dar una despedida de lujo a Lionel Messi, quien anunció que jugará por última vez con la Albiceleste en el país.