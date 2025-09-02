Despedida de lujo para Messi, en Argentina, recibiendo a Venezuela

De tal manera, lo que pretende este jueves es que el estadio Monumental de Buenos Aires albergue una fiesta inolvidable del fútbol en la que brille sobre todo Messi.
La clasificación anticipada les da a los dirigidos por Lionel Scaloni la posibilidad de jugar un fútbol de alto vuelo sin presiones ni urgencias mediáticas.
Argentina y Venezuela se enfrentarán el jueves a las 20:30 hora local (misma hora en Paraguay) en el Monumental de Buenos Aires por la última ventana de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Norteamérica 2026.
Este probablemente sea el último partido oficial de Messi con los campeones del mundo en su país, ya que luego estaría compitiendo directamente en el Mundial.
Por este motivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que habrá shows musicales en la previa del partido y se espera un emotivo homenaje al ídolo por parte de las 85.000 personas que colmarán el estadio. La Albiceleste ya está clasificada al Mundial de 2026.
En contrapartida, el entrenador de la Vinotinto, el argentino Fernando Batista, manifestó: “Vengo a arruinarlo (el festejo) en el buen sentido, nosotros nos estamos jugando la clasificación”.
“Les dije a los muchachos, nosotros no vinimos a una fiesta. Vinimos a jugar algo importante”, señaló Batista.