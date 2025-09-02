“Cuándo Paraguay clasificó por última vez a un Mundial yo estaba...”

Paraguay disputa el jueves 4 de setiembre el partido más importante en las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Ecuador en un partido que puede significar el retorno a una Copa del Mundo después de 16 años: la cita es a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

Diego Gómez, el penúltimo futbolista convocado en llegar, palpitó la inminente clasificación al Mundial 2026 recordando qué hacía cuando el combinado nacional dirigido por Gerardo Martino logró el boleto a Sudáfrica 2010. “Cuando Paraguay clasificó la última vez yo estaba mirando por televisión. Ahora lo que lograremos es una sensación única”, expresó el ex Libertad.

“Una sensación única estar con la selección”

“Estoy muy emocionado de estar acá. Es una sensación única estar con esta selección. La verdad que es un orgullo muy grande para todos nosotros”, añadió el mediocampista de 22 años, que en 2010, en la última Copa del Mundo que disputó la selección paraguaya, solo tenía 7 años. Las sensaciones son muy buenas y ojalá podamos conseguir lo que todos queremos”, cerró.