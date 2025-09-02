Franco: “Apuntamos a hacer historia”, el objetivo de Ecuador

El entrenador argentino de La Tri, Sebastián Beccacece, pudo contar con todos los futbolistas para hacer trabajos en campo.

El que tuvo contacto con la prensa fue Alan Franco y señaló: “Las expectativas son altas, sabemos que cuando nos ponemos esta camiseta lo único que queremos es representarla de la mejor manera posible. Y esta no va a ser la excepción. Ya estamos en el Mundial pero son rivales muy difíciles. Paraguay está muy bien, Argentina es campeón del Mundo. Nos van a poner un parámetro de lo que podemos hacer, de las cosas que podemos mejorar, de cara al Mundial”.

Sobre el flojo historial que tiene Ecuador jugando en Paraguay, Franco mencionó: “Apuntamos a hacer historia. Nunca se sacó ni un punto en Paraguay... Estamos capacitados para sumar de a tres. Conocemos bien al profe Alfaro, le tenemos un cariño muy grande. Sabemos lo que puede proponer en Paraguay. Pero nos enfocamos en nosotros, a partir de eso vamos a jugar de igual a igual”.

La expectativa por la Copa del Mundo: “Tenemos alegría por haber conseguido la clasificación, pero el compromiso de saber que esto no acaba... Estos partidos hay que afrontarlos de buena manera, para pensar en el Mundial. Vamos paso a paso. Aún no podemos decir que vamos a lograr tal cosa en el Mundial”.

En el historial de enfrentamientos, Paraguay lleva 9 victorias, Ecuador 7 y se registraron 3 empates. (Fuente: Olé, Ecuador).