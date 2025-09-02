Primera B: El capítulo 22 contempla un duelo estelar

La Primera División B es el circuito de ascenso más largo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas. El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia, mientras que el vice tendrá la oportunidad de escalar de categoría a través de un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
El programa del capítulo 22 del certamen es el siguiente:
Viernes 5
Olimpia de Itá vs. 3 de Noviembre
Estadio: Manuel Gamarra.
Horario: 13:00.
Atlético Colegiales vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 15:15.
General Díaz vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Complejo Oceánico (Nueva Asunción).
Horario: 15:15.
Sábado 6
Sportivo Limpeño vs. Sport Colombia
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 15:00
12 de Octubre de Itauguá vs. Benjamín Aceval
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 15:00.
3 de Febrero RB vs. Silvio Pettirossi
Estadio: 3 de Febrero, en Ricardo Brugada.
Horario: 15:15.
Atlántida vs. Presidente Hayes
Estadio: Complejo Oceánico.
Horario: 15:15.
Sportivo Iteño vs. Martín Ledesma
Estadio: Salvador Morga
Hora: 15:15.
Domingo 7
29 de Setiembre vs. 24 de Setiembre
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 10:00.