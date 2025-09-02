Fútbol

Primera B: El capítulo 22 contempla un duelo estelar

La vigesimosegunda fecha de la Primera División B, la extensa tercera categoría de nuestro fútbol que comprende 34 rondas, contempla el desarrollo de un partido estelar, a ser animado por dos de los cuatro líderes del circuito, Olimpia de Itá y 3 de Noviembre, que abrirán la ronda el viernes.

02 de septiembre de 2025 - 16:13
El estadio Manuel Gamarra albergará el viernes el imperdible choque entre Olimpia de Itá y 3 de Noviembre, dos de los cuatro punteros de la Primera División B.
El estadio Manuel Gamarra albergará el viernes el imperdible choque entre Olimpia de Itá y 3 de Noviembre, dos de los cuatro punteros de la Primera División B.

La Primera División B es el circuito de ascenso más largo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas. El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia, mientras que el vice tendrá la oportunidad de escalar de categoría a través de un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

El programa del capítulo 22 del certamen es el siguiente:

Viernes 5

Olimpia de Itá vs. 3 de Noviembre

Estadio: Manuel Gamarra.

Horario: 13:00.

Atlético Colegiales vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 15:15.

General Díaz vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Complejo Oceánico (Nueva Asunción).

Horario: 15:15.

Sábado 6

Sportivo Limpeño vs. Sport Colombia

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 15:00

12 de Octubre de Itauguá vs. Benjamín Aceval

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 15:00.

3 de Febrero RB vs. Silvio Pettirossi

Estadio: 3 de Febrero, en Ricardo Brugada.

Horario: 15:15.

Atlántida vs. Presidente Hayes

Estadio: Complejo Oceánico.

Horario: 15:15.

Sportivo Iteño vs. Martín Ledesma

Estadio: Salvador Morga

Hora: 15:15.

Domingo 7

29 de Setiembre vs. 24 de Setiembre

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

