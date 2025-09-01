Reñida Primera B cuenta con cuatro equipos en la cima

Olimpia de Itá, 24 de Setiembre de Areguá, Martín Ledesma de Capiatá y 3 de Noviembre de Asunción se encuentran con el mismo puntaje, 42, en una reñida puja por el ascenso a la División Intermedia.

La Primera División B, que es el tercer nivel de nuestro fútbol, otorga al campeón una plaza directa a la segunda categoría. El vice tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del torneo Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Además del cuarteto de líderes, otro gran candidato a pelear por la corona es el 12 de Octubre de Itauguá, que cuenta con una segunda rueda sobresaliente, con cuatro victorias consecutivas.

La 22ª ronda de la “B”, a desarrollarse el fin de semana, contempla el desarrollo de estos enfrentamientos: Sportivo Limpeño-Sport Colombia, Atlántida-Presidente Hayes, Colegiales-Fulgencio Yegros, 29 de Setiembre-24 de Setiembre, General Díaz-Cristóbal Colón JAS, 12 de Octubre-Benjamín Aceval, 3 de Febrero-Silvio Pettirossi, Olimpia de Itá-3 de Noviembre y Sportivo Iteño-Martín Ledesma.

