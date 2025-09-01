Fútbol

Reñida Primera B cuenta con cuatro equipos en la cima

La Primera División B, que es la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuenta nada menos que con cuatro líder, al cabo de la 21ª fecha. El circuito de ascenso más largo del país cuenta con 34 rondas y otorga una plaza directa a la División Intermedia.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 14:56
Festejo del gol de Édgar Balbuena, en la victoria de Martín Ledesma sobre Atlántida Sport Club. El elenco aurirrojo de Capiatá es uno de los cuatro líderes de la Primera B.
Olimpia de Itá, 24 de Setiembre de Areguá, Martín Ledesma de Capiatá y 3 de Noviembre de Asunción se encuentran con el mismo puntaje, 42, en una reñida puja por el ascenso a la División Intermedia.

La Primera División B, que es el tercer nivel de nuestro fútbol, otorga al campeón una plaza directa a la segunda categoría. El vice tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del torneo Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Además del cuarteto de líderes, otro gran candidato a pelear por la corona es el 12 de Octubre de Itauguá, que cuenta con una segunda rueda sobresaliente, con cuatro victorias consecutivas.

La 22ª ronda de la “B”, a desarrollarse el fin de semana, contempla el desarrollo de estos enfrentamientos: Sportivo Limpeño-Sport Colombia, Atlántida-Presidente Hayes, Colegiales-Fulgencio Yegros, 29 de Setiembre-24 de Setiembre, General Díaz-Cristóbal Colón JAS, 12 de Octubre-Benjamín Aceval, 3 de Febrero-Silvio Pettirossi, Olimpia de Itá-3 de Noviembre y Sportivo Iteño-Martín Ledesma.

