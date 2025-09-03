Clausura #11, en medio de las Eliminatorias

Anteriormente, el certamen local paraba durante el desarrollo de las Eliminatorias. En esta ocasión, la competencia doméstica no tendrá pausa, debido al apretado calendario.
Lea más: Puntero Guaraní, con dos bajas
La undécima fecha del torneo Clausura 2025, que es la última de la primera rueda, se abrirá el viernes y se extenderá hasta el lunes, con el siguiente programa:
Viernes
Luqueño (17 puntos) vs. Guaraní (22)
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estadio: Luis Salinas
Horario: 18:30
Sábado
Nacional (16) vs. Recoleta FC (12)
Estadio: Arsenio Erico
Horario: 16:00
Sábado
General Caballero JLM (11) vs. Libertad (13)
Estadio: Ka’arendy
Horario: 18:30
Domingo
2 de Mayo (10) vs. Olimpia (12)
Estadio: Río Parapití
Horario: 16:00
Domingo
Cerro Porteño (21) vs. Tembetary (5)
Estadio: La Nueva Olla
Horario: 18:30
Lunes
Trinidense (17) vs. Ameliano (8)
Estadio: Martín Torres
Horario: 18:30
Los goleadores del campeonato son Juan Manuel Iturbe (Cerro Porteño), Derlis Rodríguez (Guaraní) y Elvio Vera Brítez (Sportivo Ameliano), con cinco anotaciones.