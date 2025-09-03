Fútbol

Clausura #11, en medio de las Eliminatorias

En medio del desarrollo de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, el campeonato Clausura tendrá su undécimo capítulo, tras la finalización de la 17ª fecha del selectivo y antes del cumplimiento de la 18ª, que es la última.

03 de septiembre de 2025 - 14:03
Estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá, sede del primer partido de la undécima fecha del campeonato Clausura 2025, a ser animado por Sportivo Luqueño y Guaraní, este viernes a las 18:30.
Anteriormente, el certamen local paraba durante el desarrollo de las Eliminatorias. En esta ocasión, la competencia doméstica no tendrá pausa, debido al apretado calendario.

La undécima fecha del torneo Clausura 2025, que es la última de la primera rueda, se abrirá el viernes y se extenderá hasta el lunes, con el siguiente programa:

Viernes

Luqueño (17 puntos) vs. Guaraní (22)

Estadio: Luis Salinas

Horario: 18:30

Sábado

Nacional (16) vs. Recoleta FC (12)

Estadio: Arsenio Erico

Horario: 16:00

Sábado

General Caballero JLM (11) vs. Libertad (13)

Estadio: Ka’arendy

Horario: 18:30

Domingo

2 de Mayo (10) vs. Olimpia (12)

Estadio: Río Parapití

Horario: 16:00

Domingo

Cerro Porteño (21) vs. Tembetary (5)

Estadio: La Nueva Olla

Horario: 18:30

Lunes

Trinidense (17) vs. Ameliano (8)

Estadio: Martín Torres

Horario: 18:30

Los goleadores del campeonato son Juan Manuel Iturbe (Cerro Porteño), Derlis Rodríguez (Guaraní) y Elvio Vera Brítez (Sportivo Ameliano), con cinco anotaciones.

