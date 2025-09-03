Guaraní, con bajas por lesión y selección

El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará el viernes el enfrentamiento entre Sportivo Luqueño y Guaraní, a las 18:30, por el capítulo 11 del Clausura 2025.

Lea más: Guaraní se apodera del liderazgo

Mario López, por lesión y Agustín Manzur, por estar al servicio de la selección de Palestina, no podrán estar al servicio del entrenador Víctor Bernay.

Una eventual tercera baja sería el lateral izquierdo Alexandro Maidana, quien cumple con el microciclo con la mundialista Sub 20. La dirigencia aurinegra pedirá su liberación, luego que la propia Asociación Paraguaya de Fútbol haya comunicado que los clubes pueden solicitar el concurso de sus atletas para la ronda del fin de semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La vacancia defensiva de López sería cubierta por Fernando Román, mientras que el hueco dejado por el argentino-palestino Manzur sería tapado por Thiago Servín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con una campaña de siete victorias, un empate y dos derrotas, el Legendario se encuentra al frente de la clasificación con 22 puntos, superando por uno a Cerro Porteño.