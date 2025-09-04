La Albirroja sube Al-faro mundialista

La ansiedad conspiró contra el espectáculo

Está claro que la ansiedad conspiró contra el espectáculo, que no tuvo el nivel deseado. Por su condición de local, el que tenía que proponer el fútbol ofensivo era Paraguay, que careció de lucidez para ejercer supremacía sobre Ecuador que se paró bien y se sintió más que cómodo en el campo.

El rol protagónico lo tuvo “Amiguito” Sosa, quien generó dos sensaciones de conquista, la primera con un remate desde la cabecera del área y luego al conectar un envío que fue desviado por el concentrado arquero Galíndez.

La primera etapa se cerró con números por demás preocupantes, más en esta época en la que nos acostumbramos a ganar en Asunción.

Los datos estadísticos marcaban superioridad de los visitantes en posesión del balón, precisión de los pases y remates a portería, que si bien no fueron al arco precisamente, marcaban la tendencia del duelo, que como era el último en casa y encima el de la clasificación, debió ser encarado de otra manera. El tema es que se juega como se puede, no siempre como se quiere, por el grado de dificultad que presenta el adversario, clasificado con anticipación, pese a iniciar el selectivo con tres puntos menos por sanción.

La etapa complementaria fue igual de discreta, con una secuencia interesante que incluyó un disparo de Tony Sanabria desviado por Galíndez y como derivación de la acción el disparo de Andrés Cubas que dio en el travesaño.

La Albirroja pasó por momentos de la relativa tranquilidad a la preocupación por los avances ecuatorianos, que tuvieron mala resolución, sobre todo en una maniobra de Kendry Páez desde una buena ubicación.

Con la meta alcanzada, como que el resultado quedó a un segundo plano. Varios factores incluyeron para vuelta a la Copa del Mundo después de 16 años, la ampliación de los cupos y sobre todo la llegada del locuaz Alfaro, que aplicó el efecto “monguele’e” de entrada, una estrategia motivacional para sacarle el zumo a los jugadores con el poder de la palabra, el convencimiento.