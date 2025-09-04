Paraguay vs. Ecuador en vivo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección paraguaya disputa hoy el partido de la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja recibe a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: comienza a las 20:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

Paraguay vs. Ecuador en vivo

68′ Dos modificaciones en Ecuador

Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez reemplazan a Enner Valencia y a Kendry Páez en Ecuador.

66′ El travesaño evitó el gol de Paraguay

Andrés Cubas estuvo cerca del 1-0 de Paraguay: el mediocampista disparó de larga distancia y el balón contra el travesaño.

65′ Tarjeta amarilla en Paraguay

Andrés Cubas es amonestado por una infracción y tampoco jugará contra Perú el martes.

59′ Modificación en Paraguay

Matías Galarza reemplaza a Ronaldo Martínez en la selección de Paraguay.

57′ Ecuador vuelve a tomar la pelota

Ecuador sorteó la intensidad de Paraguay en los primeros minutos y empieza nuevamente a manejar el balón.

21:44 Inicia el segundo tiempo en el Monumental

Argentina y Venezuela juegan la complementaria: con el triunfo 1-0 de la Albiceleste, Paraguay también clasifica al Mundial 2026.

47′ Paraguay arrancó con más intensidad

Buen inicio de segundo período de la selección de Paraguay, que es protagonista absoluto del partido.

20:38 ¡Comienza el segundo tiempo!

Paraguay y Ecuador disputan la etapa complementaria en Asunción. El partido está igualado 0-0.

21:35 Vuelve Paraguay para la complementaria

Las selecciones de Paraguay y Ecuador regresan para disputar el segundo tiempo.

48′ Final del primer tiempo en Buenos Aires

Argentina supera 1-0 a Venezuela, resultado que también clasifica a Paraguay al Mundial 2026.

46′ ¡Final del primer tiempo en Asunción!

Paraguay y Ecuador empatan sin goles al finalizar el primer tiempo. La Albirroja está clasificando a la Copa del Mundo.

39′ ¡Gooool de Argentina!

Lionel Messi convirtió el 1-0 de Argentina sobre Venezuela en el Monumental. Paraguay está cada vez más cerca del Mundial 2026.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️



39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

35′ Ronaldo Martínez estuvo cerca del gol

Otra vez Ramón Sosa en el ataque. Encaró, desbordó y envió un centro a Ronaldo Martínez, quien no puedo cabecear el balón.

29′ Roberto Jr. Fernández salvó a Paraguay

Nilson Angulo remató desde puertas del área y el disparo terminó en las manos de Roberto Jr. Fernández.

27′ Paraguay, cerca del gol desde el córner

Jugada preparada de un tiro de esquina que no pudo convertir Paraguay.

20′ Trámite sin dominante en Asunción

Paraguay y Ecuador igualan 0-0 en el Defensores del Chaco. Por ahora, la Albirroja clasifica al Mundial 2026.

17′ Argentina y Venezuela empatan 0-0

Continua la paridad sin goles de Argentina y Venezuela en Buenos Aires. Con esta combinación de resultados, Paraguay clasifica al Mundial 2026.

15′ Ramón Sosa estuvo cerca del primero

Ramón Sosa volvió a generar un avance peligroso y nuevamente el arquero Hernán Galíndez evitó el gol de la selección de Paraguay.

12′ Ramón Sosa y el primer avance guaraní

Doble gambeta de Ramón Sosa y disparo con la pierna derecha que ataja el arquero de Ecuador.

10′ Un offside anula el ataque de Ecuador

Enner Valencia quedó en posición adelantada en una ocasión manifiesta de gol de Ecuador.

8′ Tarjeta amarilla en Paraguay

Junior Alonso comete una falta en el ataque de Ecuador y es amonestado en Paraguay.

7′ Ecuador maneja el balón, pero sin peligro

Paraguay espera, sin apuro, ante un Ecuador que es dueño de la posesión, pero sin dañar.

20:37 ¡Arrancó Argentina vs. Venezuela!

Argentina y Venezuela juegan en Buenos Aires. El triunfo o empate de la Albiceleste también clasificó a Paraguay al Mundial 2026.

20:35 ¡Comenzó el partido en Asunción!

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la clasificación al Mundial 2026.

20:25 Paraguay y Ecuador, al campo de juego

Los futbolistas de Paraguay y Ecuador entran al gramado para disputar la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

20:10 Finaliza la entrada en calor de Paraguay

Los jugadores de la selección paraguaya terminan el calentamiento.

19:50 Paraguay, al campo para el calentamiento

La selección paraguaya realiza la entrada en calor para el partido que puede significar la clasificación al Mundial 2026.

19:35 La formación confirmada de Ecuador

Sebastián Becaccece confirmó la alineación de Ecuador para enfrentar a Paraguay.

Junto con @marathonsports_ les presentamos los dorsales que usarán nuestros jugadores esta noche en Asunción para enfrentar a 🇵🇾 por la Fecha 17 de las #Eliminatorias26.



• #ParaguayEcuador • #LaPielDeTuPaís • #Eliminatorias26 • pic.twitter.com/n76lyo4vcf — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 4, 2025

19:30 La formación confirmada de Paraguay

Gustavo Alfaro confirmó la alineación de Paraguay para enfrentar a Ecuador y buscar la clasificación al Mundial 2026.

19:05 Los jugadores de Paraguay bajan del bus

Los futbolistas de Paraguay ingresan al vestuario después de dos horas de viaje hasta Sajonia.

19:00 ¡La selección paraguaya llegó al estadio!

Paraguay está en el Defensores del Chaco para buscar la clasificación al Mundial 2026.

18:30 Así fue el paso del bus por el Mercado 4

El bus de la selección de Paraguay en el Mercado 4 camino al Defensores del Chaco y de la clasificación al Mundial 2026.

17:30 El bus de la selección, camino a la clasificación

La selección paraguaya viaja a Asunción para disputar el partido de la clasificación a la Copa del Mundo.

⚽️ ¡ESTA LOCURA NO LA VAN A ENTENDER!



🤩 ¡Así el bus de la #Albirroja va rumbo al Defensores del Chaco para una noche histórica! #CardinalDeportivo #730AM 📻🇵🇾 #EliminatoriasXABC



🚨 EN VIVO: https://t.co/XEG2YjIQuV pic.twitter.com/zz1jDvXapg — ABC Deportes (@ABCDeportes) September 4, 2025

17:00 Paraguay, rumbo al Defensores y a la clasificación

La selección de Paraguay, rumbo al Defensores del Chaco para buscar la clasificación al Mundial 2026.

16:30 La racha que Paraguay defiende contra Ecuador

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja busca la clasificación al Mundial ante un rival que ni siquiera ha sumado un punto en suelo guaraní.

16:00 ¡Arranca el Ancho Deportivo en ABC TV!

Sumate al Ancho Deportivo junto a Diego Marini, Letizia Medina, Víctor Ríos, Ariel Marecos, Fabio Martin y Maxi Biancucchi. Desde las 20:30, la selección de Paraguay busca el boleto al Mundial 2026.

15:30 ¡Seguí la previa de Paraguay vs. Ecuador!

Prendete a ABC TV Paraguay en Youtube y viví la previa del partido de Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

15:00 ¿A qué hora sale el bus de la selección de Paraguay?

La selección de Paraguay tiene horario establecido para partir con destino al Defensores del Chaco. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa hoy el partido por la clasificación al Mundial 2026.

14:30 Ronaldo Martínez y la primera vez en la selección

Ronaldo Martínez es una de las novedades de la lista de Gustavo Alfaro para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

14:00 Gustavo Gómez y el invicto de Paraguay vs. Ecuador

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador en el partido que puede certificar la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja recibe a la Tri por décima vez en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas .

13:30 Seguí la previa de Paraguay vs. Ecuador

Paraguay enfrenta a Ecuador en busca de la clasificación al Mundial 2026. Seguí la previa por ABC TV paraguay en Youtube.

13:00 ¿Qué dijo Gustavo Gómez de las bajas por lesión?

Gustavo Gómez recordó a los ausentes en el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. “Les deseo una buena recuperación”, expresó el capitán de la selección de Paraguay.

12:30 La formación de Paraguay vs. Ecuador

La selección de Paraguay disputa hoy la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja enfrenta a Ecuador por la clasificación al Mundial 2026. Luego de dos entrenamientos probando variantes, Gustavo Alfaro tendría la alineación definida.

11:30 Comienza la previa de Paraguay vs. Ecuador

Prendete a ABC TV Paraguay en Youtube y empezá a vivir la previa de Paraguay vs. Ecuador junto al Cardinal Deportivo.

11:00 “Preparados para conseguir la clasificación”

La selección de Paraguay realiza hoy el segundo entrenamiento previo al último combo de Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Ecuador en un partido que puede certificar la clasificación al Mundial 2026.

10:30 El capitán y la ansiedad de clasificar al Mundial

La selección de Paraguay está a 1 punto del Mundial 2026: en el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja de Gustavo Alfaro puede conquistar la clasificación en el primer partido.

10:00 “Ojalá podamos lograr lo que todos queremos”

Diego Gómez fue el penúltimo de los convocados por Gustavo Alfaro en llegar Asunción para el combo que puede clasificar a la selección de Paraguay a la Copa del Mundo.

09:30 Los resultados que clasifican hoy a Paraguay

La selección de Paraguay disputa el partido de la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro depende de sí misma para certificar el pase a la Copa del Mundo.

09:00 ¿Dónde ver en vivo Paraguay vs. Ecuador?

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca en qué canal ver en vivo a la Albirroja.

08:30 Paraguay y el partido de la clasificación

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja disputa el partido más importante de los últimos años: depende de sí para clasificar y cortar la racha de 16 años sin disputar la Copa del Mundo.

08:00 ¿A qué hora juega Paraguay vs. Ecuador?

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca la hora del partido de la Albirroja.