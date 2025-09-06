Eliminatorias europeas: Doblete de Ronaldo en goleada lusitana

Portugal comenzó con éxito su carrera europea hacia la Copa del Mundo 2026 al vencer por 5-0 a Armenia.

Lea más: Cristiano Ronaldo, rumbo a los 1.000

Inglaterra consiguió una nueva victoria, aunque sin brillo, ante la modesta Andorra por 2-0.

Portugal, bajo el mando de Roberto Martínez y con Cristiano Ronaldo como líder, sigue dando argumentos para ser tenida en cuenta como una de las aspirantes a llegar lejos en la cita del próximo año en caso de lograr la clasificación. La Seleçao (6ª en el ranking FIFA), comenzó su camino logrando tres puntos en Ereván ante Armenia en la primera fecha de un Grupo F que completan Hungría e Irlanda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A sus 40 años, y aunque lejos del último de los cinco Balones de Oro que levantó (2017), Cristiano Ronaldo sigue sumando goles. Este fin de semana se colocó con 140 en 222 partidos con el combinado luso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El astro ostenta el récord de goles marcados con una selección.

También fue protagonista en Armenia la figura del malogrado atacante lusitano Diogo Jota, fallecido el 3 de julio en accidente de coche, y en cuya memoria se guardó un minuto de silencio.

Los resultados que se dieron en la jornada sabatina fueron:

* Grupo F: Armenia 0-Portugal 5 (10’ y 61’ Félix, 21’ y 46’ Cristiano Ronaldo, 32’ Cancelo); Irlanda 2 (49’ Ferguson y 93’ Idah)-Hungría 2 (3’ Varga y 16’ Sallai). Posiciones: Portugal 3 pts., Hungría 1, Irlanda 1 y Armenia 0.

* Grupo H: San Marino 0-Bosnia 6 (21’ Tahirovic, 70’ y 71’ Dzeko, 81’ Bazdar, 85’ Alajbegovic y 90’ Mujakic); Austria 1 (54’ Sabitzer, de penal)-Chipre 0. Pos.: Bosnia 12, Austria 9, Rumania 6, Chipre 3, San Marino 0.

* Grupo K: Inglaterra 2 (25’ García, en contra y 67’ Rice)-Andorra 0; Letonia 0-Serbia 1 (12’ Vlahovic). Pos.: Inglaterra 12, Serbia 7, Albania 5, Letonia 4 y Andorra 0.

Cargada agenda dominical

Los partidos a disputarse en la continuidad del selectivo mundialista del Viejo Continente, son:

* Grupo A, 15:45: Alemania-Irlanda del Norte y Luxemburgo-Eslovaquia. Pos.: Irlanda del Norte 3, Eslovaquia 3, Luxemburgo 0 y Alemania 0.

* Grupo E, 10:00: Georgia-Bulgaria. 15:45: Turquía-España. Pos.: España 3, Turquía 3, Georgia 0 y Bulgaria 0.

* Grupo G, 13:00: Lituania-Países Bajos. 15:45: Polonia-Finlandia. Pos.: Países Bajos 7, Polonia 7, Finlandia 7, Lituania 3 y Malta 2.

* Grupo J, 13:00: Macedonia del Norte-Liechtenstein. 15:45: Bélgica-Kazajistán. Pos.: Gales 10, Macedonia del Norte 8, Bélgica 7, Kazajistán 3 y Liechtenstein 0.