Perú con Paraguay, por evitar el último lugar de las Eliminatorias

“Hoy el resultado es un resultado que golpea, que fastidia. Pero, también hay que ver el otro lado”, sostuvo Jean Ferrari, director de la Federación Peruana de Fútbol, quien asumió el cargo en agosto pasado, antes de anunciar que se “está dando pie para iniciar un nuevo proceso”.
El dirigente agregó que aún no puede “adelantar una opinión” sobre la eventual continuidad como seleccionador de Óscar Ibáñez, quien cuenta con el respaldo de los jugadores, o la elección de un sustituto.
Ferrari también informó que Perú tiene prácticamente acordado jugar en octubre próximo un partido amistoso ante Chile, en la ciudad chilena de Concepción, y que en noviembre disputará otros dos encuentros, uno de ellos contra Rusia.
La selección incaica retornó a Lima y los jugadores de la Blanquirroja entrenan en la Villa Deportiva Nacional (Videna).
Tras la confirmación de la eliminación peruana, luego de la caída del jueves contra Brasil por 3-0, la Bicolor se prepara para recibir el próximo martes a Paraguay, con el objetivo de cerrar las Eliminatorias sudamericanas con un resultado que le permita evitar el último lugar de la clasificación, que actualmente ocupa Chile.
El juego será en el Nacional de Lima, a las 20:30, hora paraguaya. EFE