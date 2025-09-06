Perú con Paraguay, por evitar el último lugar de las Eliminatorias

La selección de Perú ha quedado muy golpeada tras haber perdido todas sus posibilidades de alcanzar una plaza para el Mundial de 2026, pero iniciará un nuevo ciclo para corregir errores en el futuro próximo, afirmó el director general de la Federación, Jean Ferrari. Los incaicos tienen la misión de vencer a Paraguay el martes para evitar el cierre de las Eliminatorias en el último puesto.