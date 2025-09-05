Eliminatorias Sudamericanas: A la selección paraguaya le falta ganar de visita a Perú

Con la clasificación al Mundial 2026 en el bolsillo, a la selección paraguaya le resta anotar en su historial de las Eliminatorias Sudamericanas ganar a Perú, en condición de visitante, pues en los ocho anteriores partidos no pudo (dos empates y seis derrotas).

A las 20:30, en el Estadio Nacional de Lima, es el último juego del selectivo de la Copa del Mundo del año próximo. El primer duelo, de los ocho que jugaron peruanos y paraguayos en Lima, en selectivos de Copa del Mundo, se disputó en 1993, clasificatorio a EE.UU 94. Fue el 5 de setiembre en el estadio “Nacional de Lima”, empate 2-2.

La segunda visita se registró previo a Francia 98, con el técnico brasileño Paulo César Carpegiani, cuando se inauguró el sistema de todos contra todos. Fue derrota por 1-0. El tercer juego, antes de Corea-Japón 2002, otra vez vencieron los de Rimac, esa vez por 2-0. El entrenador del combinado paraguayo fue el uruguayo Sergio Markarián, aunque para el Mundial fue sustituido por el italiano Cesare Maldini.

Paraguay visitó por cuarta vez a los peruanos en una competencia premundialista el 6 de setiembre de 2003, con el charrúa Aníbal “Maño” Ruiz, previo al Mundial de Alemania 2006. Fue otro triunfo de los incaicos, por 4-1. El quinto duelo premundialista en Lima fue el 13 de octubre de 2007 y el entrenador albirrojo fue el argentino Gerardo “El Tata” Martino. Fue empate sin abrirse el marcador, en el estadio del Universitario. La sexta confrontación entre albirrojos y cruzados se registró en la ruta a Brasil 2014. Se jugó el 7 de octubre de 2011 y venció Perú 2-0. El entrenador de la selección paraguaya fue Francisco “Chiqui” Arce.

Con el técnico argentino Ramón Díaz fue el séptimo partido en tierras incaicas, en el selectivo de Rusia 2018 y el 13 de noviembre de 2015 se ratificó que Lima seguía inexpugnable para nosotros al volver a caer 1-0. Y el 29 de marzo de 2022, en las Eliminatorias de Qatar 2022, fue el encuentro más cercano, el octavo, con Guillermo Barros Schelotto en el banco, también con derrota de 2-0.

Que el martes se registre la primera victoria de visita.