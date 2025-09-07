Almeida analiza la derrota de Olimpia y califica de “raros” los dos primeros goles del rival

El experimentado estratega reflexionó sobre el inicio del partido y el impacto del primer gol. “Es difícil cuando uno viene con una planificación, una idea de trabajo que al minuto te hagan un gol. Y un gol así, muy raro, muy raro. Y te obliga a hacer un esfuerzo mayor. Los jugadores hicieron un esfuerzo, empataron el partido, tuvimos opciones, no pudimos, realmente nos faltó esa puntería. Y lo que sí me preocupa es justamente que no podemos cerrar el partido cuando lo teníamos. Tuvimos muchas opciones de gol, pero bueno, esto es, hay que seguir, hay que seguir trabajando en eso”.

A pesar del resultado, el conductor franjeado reconoció el buen desempeño del equipo rival. “O sea, fue un partido lindo, un partido bien peleado, bien el equipo de 2 de mayo, muy bien, buena técnica, los chicos, buena velocidad. Y creo que salió un partido lindo, lastimosamente, claro, el resultado no es el que nosotros esperábamos. Pero sí, hay que seguir mejorando en eso, en la toma de decisiones, en la cercanía del área”.

Al ser consultado sobre las desatenciones defensivas, en estratega respondió. “El fútbol tiene esas cosas, tiene esas cosas raras, vamos a decir así. Y el primer gol no fue culpa de la defensa, o sea, hubo una distracción, se tomó mala distancia, vamos a decir en este caso, nuestro arquero. Pero son cosas del fútbol, hay que estar atentos siempre, no a los 2-3 minutos, siempre a los 90 minutos. Lastimosamente no, y después también el segundo gol, es un gol raro también, un gol raro. Pero bueno, el tema es que nos hicieron los goles, tenemos que remontar esto, volver a creer en lo que estamos haciendo con los muchachos, seguir trabajando, afinar la puntería”.

Finalmente, la leyenda olimpista expresó su confianza en el potencial del plantel. “Ustedes vieron hoy que dentro de un desorden también, porque después hubo momentos donde desordenamos, el equipo no quería perder, buscó el resultado de distintas maneras, de repente apurados, ansiosos, pero no quería perder. O sea, por lo menos es rescatable la actitud de ellos y eso hace que nosotros sigamos con la idea, nosotros queremos seguir empujando, queremos seguir siendo protagonistas”.

El técnico concluyó con un mensaje de resiliencia. “Hoy fue un golpe duro, no es que no se esperaba porque el fútbol tiene estas cosas. De repente se da un partido así como se dio, así como lo ganó el 2 de mayo, lo podríamos haber ganado nosotros el minuto anterior. Porque fue una jugada casi en la raya del arco de ellos, sale el contragolpe y no hacen el tercero. Pero esto es el fútbol, nosotros tenemos que seguir, tenemos que apoyar, el plantel está para trabajar, está con ganas de hacer las cosas bien. Hay gente muy joven también, hay gente bastante inexperiente, pero se la tenemos que ir dando a nosotros la experiencia”.