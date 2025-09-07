Almeida descarta a Gastón Olveira y Derlis González para un corto plazo

“En cuanto a los lastimados, yo no creo que nosotros recuperemos ninguno. Quizás Héctor David Martínez empiece a entrenar con nosotros esta semana, pero no está para comenzar, diríamos, el fin de semana. Pero después, no recuperamos ninguno. Hay un tiempo largo de Gastón Olveira y un tiempo largo de Derlis González. Bueno, esperemos sí que para la otra semana ya lo tengamos a los 2 chicos que están en la selección (Rodney Redes y Adrián Alcaraz), que justamente son gente de adelante”, declaró el técnico.

Cabe recordar que el delantero Derlis González padece una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, el portero Gastón Olveira continúa en etapa de recuperación tras una rotura fibrilar, que se había agravado en el superclásico, en el que arrancó de titular pese a no estar completamente recuperado, y el defensor Héctor David Martínez sufre un esguince en el tobillo izquierdo, es el que más cerca está de volver a la par del grupo.

El entrenador también celebró la vuelta de Carlos Sebastián Ferreira, luego de un mes y medio, jugando todo el segundo tiempo. “No se olviden que nuestros delanteros prácticamente no están con nosotros. Nos quedamos en parte contentos con la recuperación de Carlos Sebastián Ferreira, que no sintió absolutamente nada, se metió dentro de la idea de fútbol nuestra, luchó mucho y creo que ya lo vamos a tener más enterito para los próximos partidos. Pero sí, uno intenta, cambia de sistema, a veces sale bien, a veces no sale. Como yo le digo a los muchachos, cuando ustedes ganan yo soy buen técnico, cuando pierden no tanto. Así es el tema nuestro”, sentenció Almeida.