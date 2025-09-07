Jesús Medina, presentado en Arabia Saudita

Más que un salto deportivo, el que da Jesús Medina es un paso económico con el acuerdo al que llegó con el Damac FC de Arabia Saudita, cuya Liga cuenta con muy poca visibilidad en esta parte del mundo.

El volante ofensivo, integrante en su momento de las selecciones menores y que también fue citado a la Albirroja absoluta, inició su carrera en el Nueva Estrella de Limpio, en su ciudad.

Luego, el atleta pasó a las formativas de Libertad, donde debutó y se consolidó en Primera, siendo transferido en enero de 2018 al New York City de Estados Unidos.

En 2022, el limpeño pasó al fútbol ruso, primero en el CSKA Moscú y luego en el Spartak de Moscú.

Jesús ahora tendrá la posibilidad de demostrar sus condiciones en el Damac, fundado en 1972, con sede en Khamis Mushait.