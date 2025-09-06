Vélez Sarsfield se adjudica la Supercopa Argentina

Con un doblete de Jano Gordon (minutos 50 y 86), Vélez Sarsfield se impuso sobre Central Córdoba 2-0 en partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, en una final que debió reprogramarse tres veces entre Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, y Central Córdoba, ganador de la Copa Argentina de la temporada pasada.

El trámite del partido fue intenso y sobre el final del mismo fueron expulsados Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, del banquillo velezano, y Omar De Felippe, entrenador del Ferroviario.

Con esta conquista, más la Supercopa Internacional conquistada por Vélez el 8 de julio ante Estudiantes de La Plata 2-0, el conjunto del barrio porteño de Liniers suma 14 torneos nacionales y cinco internacionales en su palmarés.

El futuro de Vélez, que lo tiene segundo en su zona del torneo Clausura con 14 puntos a uno del líder River Plate en el Grupo B, marca además un cruce argentino por cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club en 20 días.

En Central Córdoba fue titular el mediocampista paraguayo José Ignacio Florentín. EFE