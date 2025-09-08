La Albirroja cerró sus preparativos y parte hacia Lima para medir a Perú

La Selección Paraguaya de Fútbol completó este lunes su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, afinando los detalles finales antes de su viaje a Lima, donde mañana medirá a Perú por la fecha 18 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso tendrá un tinte especial para la Albirroja, que ya logró la clasificación al Mundial luego de 15 años de ausencia. Con la misión cumplida, el equipo guaraní buscará cerrar con una victoria el proceso clasificatorio y llegar con confianza a lo que será la preparación directa hacia la gran cita mundialista.

Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, el entrenamiento incluyó trabajos de activación, un juego recreativo, ejercicios de control y movimientos tácticos que apuntan a ajustar el funcionamiento colectivo. Mientras tanto, los arqueros realizaron tareas específicas del puesto bajo la supervisión de Diego Carranza, preparador de porteros de la Selección.

El entrenador argentino aprovechó la práctica para dar minutos de intensidad a todos los futbolistas, consciente de que el duelo en Lima será exigente y que Perú buscará despedirse con una victoria ante su público.

La agenda de la Albirroja marca que la delegación parte este lunes a las 17:00 con destino a Lima. El partido ante Perú está programado para este martes, a las 20:30 hora paraguaya, en el Estadio Nacional de la capital peruana.

Más allá del resultado, la Selección Paraguaya quiere mostrar su mejor versión en este último examen, sabiendo que el gran objetivo ya está en el bolsillo: Paraguay dirá presente en el Mundial 2026, y lo hará con la ilusión renovada de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.