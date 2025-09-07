El vuelo a Perú y los cambios en el equipo

De lo que fue el equipo de la fecha pasada (que arrancó contra Ecuador) son tres las variantes obligadas y resta por verse si el técnico albirrojo Gustavo Alfaro dispondrá de otras más. No están elegibles por acumulación de un par de tarjetas amarillas el defensor Junior Alonso, el mediocampista Andrés Cubas y el extremo Miguel Almirón.

Lea más: La APF confirma amistoso ante Estados Unidos en noviembre

Las fichas, Agustín Sández por Alonso; Damián Bobadilla en lugar de Cubas y Ángel Romero sustituye a Almirón, los obligados en reponer. Pero también en el once se hicieron ver hoy Gustavo Velázquez (Juan José Cáceres); Matías Galarza (Ramón Sosa) y Gabriel Ávalos (Ronaldo Martínez). En el puesto de lateral zurdo fue alistado Blas Riveros, uno de los tres convocados locales tras el juego ante Ecuador.

A falta del entrenamiento de esta mañana, en el que el entrenador siempre deja la formación de arranque, el once está con Roberto Junior Fernández; Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Sández (Riveros); Romero, Bobadilla, Diego Gómez y Galarza (Sosa); Antonio Sanabria y Ávalos (Martínez).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primero y el último

El sistema del calendario del selectivo marcó el inicio con el encuentro contra Perú y el cierre, otra vez frente al mismo rival.

Paridad sin goles, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, abrió la ruta hacia el Mundial 2026, aún con el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto en el banco, quien fue removido tras ese primer combo y reemplazado por su compatriota Daniel Garnero. Este solo estuvo también dos combos, pero lo sacaron tras la pésima Copa América 2024, con tres derrotas en la fase de grupos.

Después apareció el Cazador de Utopías Imposibles y el final de la historia ya lo saben.