Fútbol

A qué hora juega Trinidense vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano disputan hoy la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 09:25
Juan José Giménez (i), futbolista de Sportivo Ameliano, disputa el balón en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 16 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Juan José Giménez (i), futbolista de Sportivo Ameliano, disputa el balón en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 16 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano cierran parcialmente la fecha 11 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Triki y la Azulada juegan en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción: empieza a las 18:30, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Alejandro Samudio (7), futbolista de Sportivo Ameliano. observa el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Alejandro Samudio (7), futbolista de Sportivo Ameliano. observa el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

