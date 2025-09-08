Fútbol

Trinidense y Ameliano cierran parcialmente la fecha 11 del torneo Clausura

Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano disputan hoy la undécima ronda del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Triki y la V Azulada juegan en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción: empieza a las 18:30, hora de nuestro país, con arbitaje de Giancarlos Juliadoza y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 09:20
Alejandro Samudio (7), futbolista de Sportivo Ameliano. observa el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En el cierre parcial de la ronda y de la primera rueda, el Triki y la V Azulada juegan en el Martín Torres de Asunción: es a las 18:30, hora de Paraguay, con la conducción de Giancarlos Juliadoza y el VAR de Carlos Figueredo.

Trinidense, volver al triunfo y ascender en las tablas

Sportivo Trinidense tiene como objetivo regresar a la victoria tras el 0-3 ante Atlético Tembetary. El Triki de José Arrúa, cuarto con 17 puntos, quiere volver al tercer lugar de la tabla del campeonato, descontando puntos parcialmente a Cerro Porteño (21). Por su lado, también quiere recudir la distancia de 9 unidades con el Ciclón en el acumulativo por la Copa Libertadores.

Ronaldo Báez (d), futbolista de Sportivo Trinidense, celebra un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Ameliano, para retornar a zona de Copa Sudamericana

Sportivo Ameliano busca certificar la recuperación luego de golear 3-0 a Nacional y clasificar entre semana a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. La V Azulada de Humberto García tiene la oportunidad de volver a la zona de Copa Sudamericana 2026: noveno con 37 puntos, si triunfa supera a Sportivo Luqueño y a Recoleta FC, ambos con 39 unidades.

Los futbolistas de Sportivo Ameliano festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
La formación de Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez, Diego Melgarejo; Joel Román, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Tomás Rayer; Alan Cano y Fernando Romero.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Vïctor Salazar, Julio González, Francisco Báez, Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Estivel Moreira, Nicolás Barrientos; Elvio Vera y Elías Sarquis.

