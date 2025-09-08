Trinidense y Ameliano cierran parcialmente la fecha 11 del torneo Clausura

Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En el cierre parcial de la ronda y de la primera rueda, el Triki y la V Azulada juegan en el Martín Torres de Asunción: es a las 18:30, hora de Paraguay, con la conducción de Giancarlos Juliadoza y el VAR de Carlos Figueredo.

Trinidense, volver al triunfo y ascender en las tablas

Sportivo Trinidense tiene como objetivo regresar a la victoria tras el 0-3 ante Atlético Tembetary. El Triki de José Arrúa, cuarto con 17 puntos, quiere volver al tercer lugar de la tabla del campeonato, descontando puntos parcialmente a Cerro Porteño (21). Por su lado, también quiere recudir la distancia de 9 unidades con el Ciclón en el acumulativo por la Copa Libertadores.

Ameliano, para retornar a zona de Copa Sudamericana

Sportivo Ameliano busca certificar la recuperación luego de golear 3-0 a Nacional y clasificar entre semana a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. La V Azulada de Humberto García tiene la oportunidad de volver a la zona de Copa Sudamericana 2026: noveno con 37 puntos, si triunfa supera a Sportivo Luqueño y a Recoleta FC, ambos con 39 unidades.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez, Diego Melgarejo; Joel Román, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Tomás Rayer; Alan Cano y Fernando Romero.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Vïctor Salazar, Julio González, Francisco Báez, Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Estivel Moreira, Nicolás Barrientos; Elvio Vera y Elías Sarquis.