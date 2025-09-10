Ecuador valora su campaña, segundo y con tres puntos menos

“Demostramos lo que podemos llegar a ser, pudimos marcar más goles pero creo que el portero ‘Dibu’ Martínez terminó siendo figura”, señaló el arquero de Ecuador, Hernán Galíndez, al canal que transmitió el partido, luego de la victoria del martes por 1-0 contra Argentina, en Quito.

El deportista añadió que “Argentina, al salir a presionar más, dejó más espacios, por lo que el plan del partido nos salió muy bien”.

El portero recordó que, previo al partido contra Argentina, en los otros encuentros como con Brasil, también en Guayaquil, y contra Perú, en Lima, se crearon varias situaciones de goles que no se las pudo aprovechar.

“Contra Paraguay no generamos mucho, creo que fue mucho mérito del rival” , pero “tras el triunfo sobre Argentina no nos podemos creer los mejores, pero tampoco nos creímos los peores por no poderle ganar a Paraguay”, expresó Galíndez.

Por su parte, Enner Valencia dijo que “a pesar de todo lo que se dice de este grupo, este grupo sigue luchando por este país”.

“Seguimos dando la cara, dando el corazón, porque sabemos que también hay mucha gente que nos apoya y ojalá ellos disfruten de este resultado”, comentó el delantero.

“Desde que comenzó el partido, sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival, un rival de mucha jerarquía, los últimos campeones de Copas América y del Mundial, pero sabíamos que teníamos mucha fortaleza y que nos merecíamos esta victoria”, dijo “Superman”.

Entretanto, Gonzalo Plata aseveró que “se deberá trabajar haciendo muy bien las cosas, llegar bien preparados a los próximos amistosos para hacer las cosas de la mejor manera en el Mundial”, que organizarán en forma conjunta Canadá, Estados Unidos y México el próximo año.

Mientras, el defensa Willian Pacho lamentó la expulsión ante Argentina del centrocampista Moisés Caicedo que le impedirá jugar el primer encuentro de la Copa del Mundo. “Son cosas que pasan, pero se pudo sacar el triunfo y ahora tenemos que seguir trabajando porque se vienen los partidos amistosos y de ahí el Mundial”, apuntó.

Ecuador inició el selectivo con tres puntos menos por la inclusión irregular de Byron Castillo. EFE