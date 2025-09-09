Eliminatorias Sudamericanas: Alto triunfo de Bolivia sobre Brasil y repechaje

Miguelito convirtió el penal en el cuarto minuto adicional de la primera mitad del partido de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, disputado en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

La otra mano que necesitaba Bolivia se la brindó Colombia, que venció a domicilio por 3-6 a Venezuela en Maturín.

Los resultados dejaron a Bolivia en séptimo lugar y hacia el repechaje con 20 puntos y a Venezuela octava con 18. Los dirigidos por Carletto Ancelotti atacaron más en los primeros minutos, pero retrocedieron a medida que avanzó el partido, aunque Alisson se plantó firme en la portería.

La jugada más peligrosa de Brasil fue un remate fuerte de Richarlison en el minuto 39 que fue contenido por el portero del Bolívar Carlos Lampe.

Cuando corrían los minutos adicionales de la primera mitad, el árbitro chileno Cristian Garay revisó el VAR y pitó un penal a favor de Bolivia por una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández.

Brasil pareció pisar el acelerador en los minutos finales y no cesó los ataques, ante una Verde ansiosa por que acabe el encuentro y un Carlos Lampe que contuvo los dos últimos ataques

El repechaje se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.