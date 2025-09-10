Gallo norteño, con restas por cláusula

Sin embargo, 2 de Mayo, el Gallo norteño, cuenta con una serie de bajas, por cláusula de contrato. El defensor René Osmar Rodríguez (23 años), el volante Brahian Matías Fernández (23) y el también mediocampista Félix Jesús María Llano (24) pertenecen a los registros del Cacique y militan a préstamo en la institución pedrojuanina, que no puede alistados.

Pero eso no es todo. El temperamental zaguero Miguel Ángel Barreto (27) sufrió una lesión de la articulación acromioclavicular (separación del hombro) y está en duda.

Ante este panorama, el entrenador Felipe Giménez deberá modificar su elenco para el choque con el Cacique, a celebrarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 19:00.

La formación tentativa “avícola” de Felipep sería con: Martínez; Feliú, Sosa, Saiz y Castro; Marcelo Acosta, Sanabria, Óscar Romero y Amín Molinas; Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz.