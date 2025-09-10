Mandanda, campeón del mundo en 2018, anuncia su retiro

Steve Mandanda estaba sin club después de dejar el Rennes el pasado verano. “Me tomé mi tiempo para aceptarlo, ya que no es sencillo, pero sí, lo dejo. (...) Tuve un largo período de reflexión porque recibí muchas llamadas pero dije que no cada vez” , contó a ‘L’Équipe’.

Lea más: Cristiano, “El mejor de siempre”

El portero, quien nació en la República Democrática del Congo, es una leyenda del OM, con el que jugó más partidos que nadie (613), y se convierte en el cuarto campeón mundial de 2018 que cuelga las botas: Blaise Matuidi, Adil Rami y Raphaël Varane lo hicieron antes que él.

Con Francia, Mandanda fue internacional entre 2008 y 2022 y disputó 35 encuentros, debido a que fue suplente habitual de Hugo Lloris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El meta debutó profesionalmente en Le Havre, club del que fue traspasado al Marsella en 2007, que lo cedió de nuevo al Le Havre (2007-2008) . En 2016, el OM lo vendió al Crystal Palace. Un año después, el OM volvió a contratarlo hasta que se marchó en 2022, cuando pasó el Rennes (2022-2025). EFE