Cristiano, “El mejor de siempre” para la Liga de Portugal

Cristiano, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, fue uno de los galardonados en los ‘Liga Portugal Awards’, que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio “es un gran orgullo”.

Lea más: Gustavo Alfaro: “No nos alcanza para el Mundial, necesitamos...”

“Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”, dijo el delantero portugués de 40 años.

Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano “marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre’”, escribió.