Medio costarricense destaca al Pepe Cardozo

Con 14 puntos conquistados, mediante una campaña de cuatro victorias, dos empates y una derrota, el Municipal Liberia de José Cardozo lidera la Liga de Costa Rica, situándose por encima de clubes grandes de dicho país.

A continuación compartimos la nota publicada por La Nación, en la que se destaca la gestión que viene cumpliendo el Pepe:

El Municipal Liberia, club que dirige el entrenador y exjugador de Paraguay, José Saturnino Cardozo, lidera el fútbol de Costa Rica. El plantel que pertenece a la región de Guanacaste está en la primera posición con 14 puntos y supera a los grandes como Herediano, Saprissa o Alajuelense.

Ahora, el plantel pampero se alista para un reto que podría consolidar su gran arranque, por que es frente a Alajuelense y una victoria sería un sólido mensaje de que el equipo quiere competir por entrar entre los cuatro mejores.

El Municipal Liberia se las verá contra Alajuelense, el sábado a las 20:00, en el estadio Alejandro Morera Soto.

Para este partido, José Saturnino Cardozo, fue enfático luego del triunfo contra Sporting que él evalúa cada juego como una final.

“El torneo está muy competitivo, aquí hay tres equipos que casi siempre clasifican. El camino no será fácil, pero podemos competir. Estamos convencidos de que vamos a luchar, que vamos a proponer. Yo, como entrenador o cabeza de grupo, quiero mantener esto. No sé qué pasará a futuro, pero vamos a pelear y luchar para estar entre los cuatro”, afirmó el Diablo Mayor.