Orlando Gill y un debut soñado en el arco de la Albirroja

El actual arquero de San Lorenzo de Almagro demostró una gran seguridad bajo los tres palos, realizando tres atajadas claves, dos de ellas en remates dentro del área, que fueron fundamentales para mantener el arco en cero. Su rendimiento en este primer compromiso oficial fue crucial para encaminar la victoria que rompió una larga sequía de la selección guaraní sin ganar en suelo incaico.

La emoción de Gill fue evidente. A través de su cuenta de Instagram, el portero expresó su alegría: “Una noche soñada, contento por el debut por terminar de la mejor manera estas eliminatorias. ¡Vamos Paraguay!”. En declaraciones en zona mixta, el guardameta reafirmó su satisfacción: “Las sensaciones fueron muy buenas, debutar en la selección mayor es un sueño hecho realidad y pudimos hacerlo de la mejor manera. Ahora tenemos ocho meses en adelante para prepararnos de la mejor manera para poder llegar bien al Mundial”.

Además de sus intervenciones defensivas, Gill demostró su calidad con el balón en los pies. Completó un impresionante 83% de sus pases, incluyendo 3 de 5 pases largos exitosos, lo que subraya su capacidad para contribuir al juego colectivo del equipo. Aunque no tuvo despejes ni duelos aéreos, su distribución desde la defensa fue elogiada por los analistas deportivos.

Su debut no solo fue una grata sorpresa para la Albirroja, sino que, con solo 25 años, su juventud y gran desempeño auguran un futuro prometedor para el arco paraguayo. Su gran actuación en un partido tan importante y en el escenario internacional, lo posiciona como una pieza de preponderancia para los desafíos que se avecinan en el camino a la Copa del Mundo, metiéndose de lleno en la pelea por el puesto con Roberto “Gatito” Fernández, quien ocupó la portería en todos los partidos anteriores bajo la era Gustavo Alfaro.

