Árbitros designados para la fecha 12 del Torneo Clausura

El único líder del campeonato, Guaraní, visitará al Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero. Este encuentro contará con el arbitraje de Derlis López, quien tendrá como encargado del VAR a Fernando López. El Aborigen buscará mantener su ventaja en la cima de la clasificación.

El escolta del torneo, Cerro Porteño, se trasladará a Mallorquín para enfrentarse a General Caballero JLM el sábado. A solo cuatro puntos del líder y con un partido pendiente, el Ciclón buscará una victoria que le permita al menos mantener la distancia. El árbitro principal será Juan Gabriel Benítez, y en el VAR estará José Méndez.

Las designaciones arbitrales para la fecha 12

Viernes 12 de septiembre

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Hora: 16:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní

Estadio: Río Parapití.

Hora: 19:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Luis Onieva.

Sábado 13 de septiembre

General Caballero JLM vs. Cerro Porteño

Estadio: Ka’arendy.

Hora: 16:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Luqueño vs. Libertad

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 19:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Eduardo Britos y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Nancy Fernández.

Domingo 14 de septiembre

Nacional vs. Olimpia

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 16:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC

Estadio: Martín Torres.

Hora: 19:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Esteban Testta.