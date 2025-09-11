Árbitros designados para la fecha 12 del Torneo Clausura

El único líder del campeonato, Guaraní, visitará al Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero. Este encuentro contará con el arbitraje de Derlis López, quien tendrá como encargado del VAR a Fernando López. El Aborigen buscará mantener su ventaja en la cima de la clasificación.
El escolta del torneo, Cerro Porteño, se trasladará a Mallorquín para enfrentarse a General Caballero JLM el sábado. A solo cuatro puntos del líder y con un partido pendiente, el Ciclón buscará una victoria que le permita al menos mantener la distancia. El árbitro principal será Juan Gabriel Benítez, y en el VAR estará José Méndez.
Las designaciones arbitrales para la fecha 12
Viernes 12 de septiembre
Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Hora: 16:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: José Cuevas y Derlys González.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní
Estadio: Río Parapití.
Hora: 19:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Luis Onieva.
Sábado 13 de septiembre
General Caballero JLM vs. Cerro Porteño
Estadio: Ka’arendy.
Hora: 16:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Méndez.
AVAR: José Cuevas.
Sportivo Luqueño vs. Libertad
Estadio: Luis Salinas.
Hora: 19:00.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Eduardo Britos y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Nancy Fernández.
Domingo 14 de septiembre
Nacional vs. Olimpia
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 16:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Eduardo Britos.
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC
Estadio: Martín Torres.
Hora: 19:00.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Milciades Saldívar y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: Esteban Testta.