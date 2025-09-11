Cómo empieza la rueda que define al campeón, los coperos y los descensos

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas y la Primera División de Paraguay puede concentrar toda la atención en el torneo Clausura 2025. El segundo campeonato de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) abre este fin de semana la etapa decisiva: la última rueda, la que define al campeón, los clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana y, los descendidos.

El certamen disputa del viernes 12 al domingo 14 de setiembre la duodécima fecha: Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano; 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero vs. Guaraní; General Caballero de Juan León Mallorquín vs. Cerro Porteño; Sportivo Luqueño vs. Libertad; Nacional vs. Olimpia y Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC son los 6 encuentros de la ronda.

Guaraní es el único líder del torneo Clausura 2025

El Aborigen de Víctor Bernay es el único puntero: suma 25 puntos y aventaja por 4 al Ciclón de Diego Martínez, que debe regularizar con el Rojiverde la jornada 11 el miércoles 17, a las 19:00, en La Nueva Olla. Por su parte, el Triki marcha tercero con 20; el Tricolor es cuarto con 19; el Auriazul está quinto con 17 y en el centro de la tabla de posiciones, el Gumarelo es sexto con 14.

Torneo Clausura 2025: Los partidos de la fecha 12

Viernes 12 de setiembre

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: a las 16:30 en el Luis Alfonso Giagni

2 de Mayo vs. Guaraní: a las 19:00 en el Río Parapití

Sábado 13 de setiembre

General Caballero vs. Cerro Porteño: a las 16:30 en el Ka’arendy

Sportivo Luqueño vs. Libertad: a las 19:00 en el Luis Salinas

Domingo 14 de setiembre

Nacional vs. Olimpia: a las 16:30 en el Arsenio Erico

Sportivo Trinidense vs. Recoleta: a las 19:00 en el Martín Torres